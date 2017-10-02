В 1 сезоне 75 серии сериала «Улица» совсем потерявший голову Боря прилагает все усилия, чтобы добиться близости от Маши. А на другом конце улицы между двумя подругами происходит крупная ссора. Ирке приходится смириться с правдой о Кате.