В 1 сезоне 75 серии сериала «Улица» совсем потерявший голову Боря прилагает все усилия, чтобы добиться близости от Маши. А на другом конце улицы между двумя подругами происходит крупная ссора. Ирке приходится смириться с правдой о Кате.
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