В 1 сезоне 79 серии сериала «Улица» Андрей узнает, что Леха и Ксюша уже находятся на пути домой. К сожалению, он не успевает встретить их в аэропорту. Алла делает интересное предложение Ирке, а Гамлет встречается с давно забытым приятелем.