В 1 сезоне 90 серии сериала «Улица» у Кати открываются глаза на многие неприглядные вещи. Она также понимает, что доблестный полицейский Соколов мутил с лучшей подругой Иркой за ее спиной. Смогут ли девушки помириться после такого предательства?