В 1 сезоне 65 серии сериала «Улица» взбешенный Аркаша рвет и мечет. Он намерен во что бы то ни стало отыскать вредоносного любовника Вахрушевой. Отчаявшийся Соколов получает помощь, откуда не ждал. Марина решает вернуться в родное жилище.