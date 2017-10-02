В 1 сезоне 130 серии сериала «Улица» Андрей активно помогает ближайшему другу и соседу Владу устроить шикарное свадебное торжество для Татьяны. Виталя рассказывает своей бывшей любовнице Луизе подробности об изменах ее супруга Аркадия.
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