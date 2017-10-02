В 1 сезоне 57 серии сериала «Улица» Андрей разбирается с проблемами в магазине, а Стас хочет произвести благоприятное впечатление на нового работодателя. Катя ссорится с подругой. Боря пытается понять, куда ведут его новые отношения.
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