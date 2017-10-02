В 1 сезоне 67 серии сериала «Улица» Люба получает возможность попробовать себя в новой роли, а Ирка готовится к серьезным переменам. Ангелина наконец-то идет вверх по карьерной лестнице. Освобожденный от работы Соколов расслабляется в компании дамы.