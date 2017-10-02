В 1 сезоне 52 серии сериала «Улица» Рита договаривается с Ксюшей; брак Андрея с Любой в руинах. Светка и Ксюха объединяются, чтобы помочь Энн снова сойтись с Максом. Боря попадает на массаж и встречает Машу.