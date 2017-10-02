В 1 сезоне 81 серии сериала «Улица» зрители вновь возвращаются в один из самых интересных спальных районов города — там упорно кипит жизнь. Полюбившиеся персонажи уже набрались опыта, но все еще пытаются наладить свой быт.
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