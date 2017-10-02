В 1 сезоне 156 серии сериала «Улица» Марат знакомит Ирку с самым главным человеком — бабушкой. Илона напрягает Сергеича и Лауру, но Андрей смягчает обострившуюся ситуацию. Влад ведет серьезную подготовку к запланированному собеседованию.
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