В 1 сезоне 143 серии сериала «Улица» Лариса применяет все таланты для того, чтобы спасти собственный бизнес. Рома хочет отдалить Энн от Макса. Костя готовит приятный сюрприз для Ангелины. У Лауры проблемы в отношениях с Сергеичем.