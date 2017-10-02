В 1 сезоне 15 серии сериала «Улица» Андрей бегает за Антоном в надежде, что тот поможет ему восстановить потерянное состояние и снова вернуться на Рублевку. Светка пользуется ситуацией в корыстных целях, а Ксюша и Леха становятся жертвами обмана.