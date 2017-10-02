В 1 сезоне 49 серии сериала «Улица» Андрей раскрывает тайные планы Риты, а Соколов предупреждает Аллу о намерениях Даниила. В это же время Борис готов задохнуться в объятиях любви. Полина понимает, что Соколов все еще поддерживает связь с Катей.