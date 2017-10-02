В 1 сезоне 56 серии сериала «Улица» Макс посвящает целую песню своей любимой девушке. Ксюша пытается свести друзей. Валера превращается в романтика и делает «сказочный» подарок Кристине. Ирка сближается с Соколовым на почве алкоголя...
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Авторизация по e-mail