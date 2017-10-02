В 1 сезоне 103 серии сериала «Улица» Роман, кажется, вот-вот получит неплохую работу. Парень полностью уверен в своей победе. В это же время Алиса без лишних раздумий соглашается на встречу, но ближе к делу ее накрывают разного рода сомнения.