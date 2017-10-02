В 1 сезоне 46 серии сериала «Улица» Андрея пугает слишком серьезный натиск со стороны Ларисы. Марат получает возможность прояснить все вопросы с дедом Ирки. Боря разочаровывается в своих отношениях, а Валера находится в активном поиске.