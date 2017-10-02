В 1 сезоне 140 серии сериала «Улица» Лариса снова оказывается в больнице, на этот раз ей необходимо внутреннее обследование. Параллельно бабушка Кати устраивает склоку с дедом Ирки, который все больше спивается. Сама Катя переживает из-за Соколова.
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