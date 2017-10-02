В 1 сезоне 142 серии сериала «Улица» жители района празднуют день рождения Гамлета. Аня активно подначивает всех внести свою лепту в подарок для именинника. Лариса получает результаты ЭКО раньше Лауры. Ден готовится к взрослой жизни.
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