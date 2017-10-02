В 1 сезоне 114 серии сериала «Улица» Васильева снова оказывается в любимом спальном районе, однако ее ждут новые неприятности. В частности, младший брат Рома уже успел натворить дел и залез в долги, а Андрей так и не выполнил свое обещание.