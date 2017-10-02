В 1 сезоне 114 серии сериала «Улица» Васильева снова оказывается в любимом спальном районе, однако ее ждут новые неприятности. В частности, младший брат Рома уже успел натворить дел и залез в долги, а Андрей так и не выполнил свое обещание.
Related video
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail