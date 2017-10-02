В 1 сезоне 115 серии сериала «Улица» Васильева вынуждена отстаивать право на деньги, оставленные Шановским. У супруги бизнесмена свое мнение на этот счет. Лариса не может пережить предательство Андрея, а Маша хочет еще раз влюбиться...