В 1 сезоне 111 серии сериала «Улица» полицейские успокаивают Васильеву — долгожданная свобода уже совсем рядом. Ирка не оставляет попыток сблизиться с Деном. Возможно, ей когда-нибудь повезет? Стас радует супругу подарками, умалчивая о главном.