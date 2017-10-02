В 1 сезоне 1 серии сериала «Улица» обедневший Андрей вместе с женой Любой и двумя сыновьями-школьниками перебирается в обычный московский район. Люба никак не может привыкнуть к новым условиям быта. В это время Ирка знакомится с парнем на дискотеке.
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