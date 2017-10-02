В 1 сезоне 18 серии сериала «Улица» Игнат подначивает Андрея на сомнительную сделку. Люба переживает за Вахрушеву, которая совсем потеряла голову из-за Витали. Сам Виталя находится в ожидании Юли. Катя безответственно упускает Илюшу...
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