В 1 сезоне 148 серии сериала «Улица» Валера получает неожиданную весть от Кристины, и, кажется, он не рад. Андрей и Рома попадают в тюремную камеру. Юля включает рабочий режим. А Ирка с Маратом устраивают необычную фотосессию на двоих.