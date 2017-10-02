В 1 сезоне 148 серии сериала «Улица» Валера получает неожиданную весть от Кристины, и, кажется, он не рад. Андрей и Рома попадают в тюремную камеру. Юля включает рабочий режим. А Ирка с Маратом устраивают необычную фотосессию на двоих.
Related video
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Авторизация по e-mail