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Поезд в Пусан Поезд в Пусан
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Train to Busan Поезд в Пусан 2016 / Корея
8.0 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Поезд в Пусан»

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Наша рецензия

В прокат выходит очередной осенний зомби-муви, в этот раз корейского производства, –  «Поезд в Пусан». Примечательным его делают два факта. Первое – после показа в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля он сорвал долгие овации. Второе – фильм является не просто отдельным проектом, а сиквелом мультфильма (именно сиквелом, а не игровым ремейком), что в мировой кинопрактике встретишь нечасто (если вообще встретишь). Кадр из фильма…

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alex 27 ноября 2016, 20:12
Миленький фильм о том, как прошёл день рождения маленькой девочки.
Забавно смотреть на "приболевших" с корейской внешностью. От этого только хорошие эмоции.
О том, что действие фильма происходит именно в Корее говорили только надписи на корейском, все остальное было вненациональное: бейсбольные биты, интерьеры, пейзажи, семейные истории.
Ма Дон-сок с щитом и битой крушил налево и направо врагов, как былинный богатырь, коня только не было.
Один раз даже очень можно глянуть.
Жаль, что противовирусного средства не найдено в фильме от необычной "болячки".
:)
27 ноября 2016, 20:12 Ответить
Андрей 29 ноября 2017, 15:15
Оценка
молодцы корейцы, и северные и южные!
фильм интересный, качественный!
актёры прекрасно играют! особенно, когда с поездов ходячие прыгают! как будто со скалы в воду ;)))
сюжет, конечно, заезженный, но элементы чего-то нового сценаристы добавили!
молодцы!
9 баллов из 10ти!
29 ноября 2017, 15:15 Ответить
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