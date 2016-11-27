Наша рецензия

В прокат выходит очередной осенний зомби-муви, в этот раз корейского производства, – «Поезд в Пусан». Примечательным его делают два факта. Первое – после показа в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля он сорвал долгие овации. Второе – фильм является не просто отдельным проектом, а сиквелом мультфильма (именно сиквелом, а не игровым ремейком), что в мировой кинопрактике встретишь нечасто (если вообще встретишь). Кадр из фильма…