В 1 сезоне 63 серии сериала «Улица» Макс неожиданно для себя сближается со Светкой. В это время Ксюша понимает, куда запропастились ее наушники. Соколов максимально погружен в работу, а милый Саша из аптеки находит «ту самую» девушку...