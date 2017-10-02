В 1 сезоне 77 серии сериала «Улица» Борис оказывается на больничной койке, а Макс собирает друзей. Луиза сталкивается с неприятными фактами многочисленных измен мужа. Залечить разбитое сердце женщине помогает добродушный сосед Валера.
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