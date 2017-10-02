В 1 сезоне 147 серии сериала «Улица» Андрей навязывается Ларисе. Заскучавшая по вниманию Вахрушева шлет эротические фото мужу в тюрьму. Сам Аркаша погружен в историю с картинами. Ксюша не может понять, как к ней относится Рома и что у них с Энн.