В 1 сезоне 147 серии сериала «Улица» Андрей навязывается Ларисе. Заскучавшая по вниманию Вахрушева шлет эротические фото мужу в тюрьму. Сам Аркаша погружен в историю с картинами. Ксюша не может понять, как к ней относится Рома и что у них с Энн.
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