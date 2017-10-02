В 1 сезоне 39 серии сериала «Улица» в семье Никольских происходит разлад. Никита ставит Любу перед выбором. Тем временем Валера встречает новую любовь, а Юля узнает правду об отношениях Луизы и Виталика. Стас пытается понять, кто его сдал.
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