В 1 сезоне 41 серии сериала «Улица» Никольский готовится к ответственному дню. В это же время Леха делает последние приготовления к важному свиданию. Кирилл хочет попросить прощения, а Стас стремится вытащить себя из бедственного положения.
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