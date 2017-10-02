В 1 сезоне 129 серии сериала «Улица» Никольский вместе с Ларисой попадают в ДТП. К счастью, не происходит ничего непоправимого. Тем временем Лера провоцирует драку мужчин на мальчишнике, а Энн узнает, что у Макса есть еще одна «любимая девушка».