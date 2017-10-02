В 1 сезоне 124 серии сериала «Улица» Алиса решается на смелый шаг — она встретится со своей соперницей Ларисой и сделает ей выгодное предложение. Валера хочет развеселить Кристину, которая осталась без отношений. Ирка активно ищет деньги на лечение.