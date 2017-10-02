В 1 сезоне 95 серии сериала «Улица» Алиса Васильева встречает человека из прошлого. Давний приятель Дима решил посмотреть на ее жизнь в новом районе. Однако Улица почти сразу отталкивает его своей атмосферой. Клип Макса побеждает на голосовании.
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