В 1 сезоне 54 серии сериала «Улица» Люба вынуждена обратиться к врачу, а Луиза пытается навести порядок в бумагах мужа. В это же время Ирка узнает неприятную правду о последней воле деда. Катя демонстрирует свои лучшие качества.