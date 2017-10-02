В 1 сезоне 54 серии сериала «Улица» Люба вынуждена обратиться к врачу, а Луиза пытается навести порядок в бумагах мужа. В это же время Ирка узнает неприятную правду о последней воле деда. Катя демонстрирует свои лучшие качества.
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