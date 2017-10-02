В 1 сезоне 33 серии сериала «Улица» карьера Андрея набирает обороты. Люба заботится о Вахрушевой, которая не смогла остаться трезвой. Марат в очередной раз старается помириться с Иркой. А в другой части улицы Катя решительно пакует чемодан.
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