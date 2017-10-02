В 1 сезоне 161 серии сериала «Улица» Андрей и Лариса ругаются из-за пустяков. Ксюша не может решиться на близость с Ромой, потому что стесняется своего тела. Ирка помогает прибывшей из Германии Алле почувствовать вкус к жизни в России...