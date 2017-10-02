В 1 сезоне 89 серии сериала «Улица» Рома, несмотря на многочисленные уговоры сестры, продолжает привлекать к себе внимание и ходить по различных заведениям. Кажется, он не боится ничего, даже мафиози. Ксюша по возможности составляет ему компанию.
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