В 1 сезоне 89 серии сериала «Улица» Рома, несмотря на многочисленные уговоры сестры, продолжает привлекать к себе внимание и ходить по различных заведениям. Кажется, он не боится ничего, даже мафиози. Ксюша по возможности составляет ему компанию.