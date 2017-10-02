В 1 сезоне 153 серии сериала «Улица» Вахрушева понимает, кто ответственен за произошедшее с участковым Соколовым. Сам Соколов находится в тяжелом состоянии в больнице. Параллельно Ксюша пытается изловчиться, чтобы узнать дату рождения Ромы.