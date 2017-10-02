В 1 сезоне 91 серии сериала «Улица» Катя старается объяснить директору салона красоты Алле, что с Васей все не так просто — за ним нужно педантично присматривать. Стас узнает много нового о девушке, которая не выходит у него из головы...
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