В 1 сезоне 12 серии сериала «Улица» Андрей все больше времени проводит с Лаурой. Во время интимной беседы он признается, что был в нее влюблен. Ксюша выстраивает отношения с Кабаном с помощью Лехи, а Женя идет на тайский массаж.
Related video
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
Авторизация по e-mail