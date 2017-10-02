В 1 сезоне 12 серии сериала «Улица» Андрей все больше времени проводит с Лаурой. Во время интимной беседы он признается, что был в нее влюблен. Ксюша выстраивает отношения с Кабаном с помощью Лехи, а Женя идет на тайский массаж.