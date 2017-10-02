В 1 сезоне 16 серии сериала «Улица» Вадик готовится к своему первому важному соревнованию, а Люба постоянно за него переживает. Ирка приходит к деду в больницу и знакомится с симпатичным кардиологом. Боря добивается расположения Шини.
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