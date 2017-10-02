В 1 сезоне 118 серии сериала «Улица» Лариса приходит на обследование и получает неожиданную новость о будущем ребенке. Она спешит поделиться с Андреем. В это время Валерий приходит на сеанс к Маше, девушка понимает, что он ей очень нравится.