В 1 сезоне 139 серии сериала «Улица» Ксюше нужно поступить в университет, но к выпускным экзаменам никак не подготовиться, да и средств на репетиторов у нее нет. Ангелина преднамеренно нарушает закон, а Лера получает свои первые серьезные деньги.