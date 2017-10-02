В 1 сезоне 139 серии сериала «Улица» Ксюше нужно поступить в университет, но к выпускным экзаменам никак не подготовиться, да и средств на репетиторов у нее нет. Ангелина преднамеренно нарушает закон, а Лера получает свои первые серьезные деньги.
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