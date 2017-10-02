В 1 сезоне 42 серии сериала «Улица» Андрей получает неожиданную поддержку от старшего сына. У Никольского также намечается свидание. Соколов занят поиском вора в салоне красоты Аллы. Сама Алла с головой погружена в поиски новой рабочей силы.