В 1 сезоне 42 серии сериала «Улица» Андрей получает неожиданную поддержку от старшего сына. У Никольского также намечается свидание. Соколов занят поиском вора в салоне красоты Аллы. Сама Алла с головой погружена в поиски новой рабочей силы.
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