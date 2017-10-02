В 1 сезоне 43 серии сериала «Улица» Андрея накрывает паранойя, а у Леши не ладятся отношения с девушкой. Кирилл пытается быть честным, но Ксюше не нравится такая «правда». Все жители района бегут на помощь к Боре. Стас выслеживает анонима.
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