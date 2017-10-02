В 1 сезоне 99 серии сериала «Улица» Сергей получил возможность сблизиться с Катей, впрочем, он уже ни на что не рассчитывает. Отчаявшаяся Алиса выбирает бутылку и забытье. Неделя, которую ей дали, уже почти истекла, а деваться некуда.