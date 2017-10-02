В 1 сезоне 106 серии сериала «Улица» Кирилл смог собрать необходимую сумму денег на операцию Ксюше, но та все еще не знает, как принять такой нескромный подарок. Жители самого интересного района города чуть не устроили массовое побоище.
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