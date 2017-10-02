В 1 сезоне 76 серии сериала «Улица» Андрей воодушевленно готовит романтический сюрприз для новой дамы сердца. В это же время Ден познает азы общения с маленькими детьми. Перепуганная до смерти Лаура получает поддержку со стороны Сергеича.