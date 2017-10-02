В 1 сезоне 83 серии сериала «Улица» любимые мужчины Ирки в очередной раз приносят ей проблемы. Дедушка всерьез настроен рассказать Марату о самой неприглядной стороне своей жизни. Ирка все еще надеется выйти замуж. Алису ждут плохие новости.