В 1 сезоне 128 серии сериала «Улица» Алиса переживает за эмоциональное состояние Аллы. Новоиспеченные подруги отправляются в ее салон красоты, чтобы поднять себе настроение. Макс получают возможность для толчка музыкальной карьеры.
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